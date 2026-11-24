Глава ЕОК заявил, что Европа забывает об автономии спорта Глава ЕОК Капралос: правительства стран Европы не учитывают автономию спорта

Москва24 ноя Вести.Власти европейских стран не всегда учитывают принцип автономии спорта, для Европы это стало серьезной проблемой, поскольку в вопросе допуска спортсменов к соревнованиям нет единой позиции. Об этом заявил президент Европейских олимпийских комитетов Спирос Капралос агентству Reuters.

Перед Европой стоит огромная проблема, поскольку в этом вопросе нет единства: некоторые правительства порой забывают об автономии спорта. Они забывают, что самое главное – это участие всех спортсменов сказал он

Ранее Еврокомиссия предложила запретить допуск российских спортсменов к соревнованиям на территории Евросоюза. В частности, предлагается запретить атлетам из РФ выступать на состязаниях под национальным флагом, а также ограничить использование государственной символики России на международных турнирах.

Накануне стало известно, что Норвегия отказала российским конькобежцам в выдаче виз для участия в этапе Кубка мира, который должен пройти с 11 по 13 декабря в Ставангере.