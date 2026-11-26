Ардашев победил в раздельной гонке на 10 км на первом этапе Кубка России

Ардашев выиграл раздельную гонку на первом этапе Кубка России Ардашев победил в раздельной гонке на 10 км на первом этапе Кубка России

Москва26 ноя Вести.Сергей Ардашев выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал 14-м.

Соревнования прошли 26 ноября в Вершине Теи в Республике Хакасия. Дистанцию Ардашев преодолел за 23 минуты 32,3 секунды. Вторым стал Иван Горбунов, отставший от победителя на 9 секунд, третье место занял Алексей Червоткин с отставанием 41,5 секунды.

Большунов показал время 24 минуты 32,7 секунды, проиграв Ардашеву 1 минуту 0,4 секунды.

За четыре дня до этого Ардашев выиграл на тех же трассах десятикилометровую гонку свободным стилем на Кубке Хакасии, опередив Дениса Спицова на 1,1 секунды.

Первый этап Кубка России продлится до 29 ноября. 28 ноября запланированы спринты классическим стилем, а на следующий день мужчины выступят в раздельной гонке на 15 км свободным стилем.