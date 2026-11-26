Москва26 ноя Вести.Европа заговорила о мире, но продолжила спортивную блокаду России. Кубок мира по биатлону, который сегодня открывается в Финляндии, пройдет без российских спортсменов, как и другие соревнования в соседних скандинавских странах. Тем удивительнее, что политики именно из этой части света в заметно активизировавшемся дипломатическом процессе вокруг Украины проявляют хоть какую-то способность вести диалог. Журналист "Вестей" Елизавета Храмцова проанализировала неспортивное поведение лидеров Финляндии и Норвегии.

Карельская зима

Первый этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти – это всегда лотерея. Эта часть Финляндии, хоть и зовется Северной Карелией, по погодным условиям все больше напоминает российскую среднюю полосу: температура колеблется около нуля, о стабильном снежном покрове говорить не приходится. Поэтому атлеты выйдут на трассу с искусственным снегом, окруженную натуральной и очень даже зеленой травой.

И даже до начала специальной военной операции чиновникам из Международного союза биатлонистов (IBU) хватало фантазии объяснить, почему соревнования не могут пройти в Ханты-Мансийске, где есть не просто Центр зимних видов спорта с лицензией категории "А", но и собственно зима. Не уступает по уровню и "Жемчужина Сибири" в Тюмени. Но скандинавское лобби в стане функционеров IBU – явление настолько мощное, что на биатлон влияет даже сильнее погоды. Потому что настоящий снег можно заменить суррогатом, а русофобия, как трава в Контиолахти - в наличии всегда и тоже натуральная.

Отрицание фейр-плей

И если у биатлонистов выезды за рубеж в этом сезоне и не планировались, то с представителями других видов спорта Хельсинки и Осло решили обойтись жестче, чем подразумевали международные организации. Финляндия и Норвегия не пустят российских и белорусских атлетов, даже если они отобрались на проходящие в этих странах соревнования в нейтральном статусе.

И, возможно, мы бы даже не удивились (с 2022-го и не к такому привыкли), если бы в атаку против спортсменов не пошли именно те страны, чьи лидеры набрались смелости и, вопреки политической атмосфере в Старом свете, 27 октября позвонили Владимиру Путину.

С момента, когда президент Финляндии Стубб и премьер-министр Норвегии Стере представили себя как люди, готовые от лица национальных правительств искать пути восстановления диалога, их не только раскритиковали соседи, но и похвалили из-за океана. После трехсторонних переговоров в Абу-Даби, говоря о перспективе подключения европейцев к работе, спецпосланник президента США Джаред Кушнер упомянул именно Финляндию и Норвегию как страны, с которыми Белый дом контактирует на эту тему.

И нынешнее спортивно-визовое обострение полностью идет вразрез с концепцией, представленной тем же Стуббом, который на минувшей неделе назвал передачу диалога с Россией другим странам безответственной.

Культура боления

Что касается норвежцев, то эта фанатичная борьба против российских спортсменов выглядит особенно удивительно, если хотя бы раз посмотреть, как эти люди умеют влюбляться в атлетов, причем не только в своих.

"Гребля викингов" во время летнего ЧМ по футболу очаровала мир не меньше, чем харизма Эрлинга Холанна. Искреннее единение команды и ее фанатов не может не подкупать.

Но лично я вспоминаю другой чемпионат мира, в котором за первенство боролись Россия и Норвегия и в котором наши северные соседи проявили к сопернику даже не уважение, а настоящую любовь. В 2016-м за шахматную корону боролись действующий чемпион Магнус Карлсен и победитель Турнира претендентов Сергей Карякин (уроженец Крыма, он стал выступать за Россию еще до возвращения полуострова домой). Я работала на том матче в Нью-Йорке и прекрасно помню, как норвежская делегация с каждой партией относилась к россиянам все теплее.

Но по-настоящему удивила волна удушающей любви, с которой столкнулся менеджер российского гроссмейстера. Кирилл Зангалис в прямом эфире комментировал телеканалу NRK ход матча и уже к третьей партии стал звездой норвежского сегмента интернета. К тай-брейку он уже не мог добавлять новых друзей в одной из соцсетей (очарованные норвежцы заполнили лимит в 5 тысяч человек). А спустя еще несколько месяцев тогдашний премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг подошла к Зангалису на светском мероприятии, чтобы сфотографироваться с любимцем своих соотечественников.

Спустя всего 6 лет норвежцы активнее других стали отменять российских спортсменов, традиционно сильных в зимних видах спорта.

Спорт на выносливость

О спортивных пристрастиях президента Финляндии принято говорить в контексте гольф-дипломатии. В прошлом году Дональд Трамп и Александр Стубб, выступая на мужском парном турнире во Флориде, не только одержали победу, но и заметно укрепили личные отношения, а это не может не сказаться на отношениях международных.

Но для финского политика это было отнюдь не ситуативное стремление позаниматься спортом ради карьерных интересов. Бывший член национальной сборной по гольфу, Стубб в молодости активно играл в футбол и хоккей, а позже ушел в триатлон. В 2022-м на европейском любительском чемпионате он стал первым в своей возрастной категории, уложившись в 10 часов. Для понимания: 54-летний политик за это время проплыл 3.8 км, проехал 180 км на велосипеде и пробежал марафон – 42.2 км. Попробуйте за день преодолеть хотя бы одну из этих дистанций.

И чтобы показать такой результат, тренироваться надо в лучшем случае с одним выходным в неделю. Вписать в плотный рабочий график регулярные интенсивные занятия может только человек с недюжинной дисциплиной и заинтересованностью. А значит, по-настоящему увлеченный спортом Александр Стубб не может не знать – атаку на российских атлетов по нашу сторону границы воспримут болезненно.

Удивительно, что президент Финляндии упустил принципиально важный момент. Как триатлонист, он лучше кого-либо понимает значение выносливости. А уж в этой способности русские – абсолютные чемпионы мира.