Путин заявил о снижении доверия к Финляндии Путин: запрет Финляндии на въезд спортсменам РФ снижает доверие

Москва19 ноя Вести.Российский лидер Владимир Путин сообщил журналистам, что в недавнем телефонном разговоре президент Финляндии Александр Стубб давал понять, что необходимо вести диалог. Вместе с тем, по словам Путина, запрет Финляндии на въезд российских спортсменов снижает доверие.

Что касается нашего телефона разговора с президентом Финляндии, то действительно партнеры в общих чертах, но все-таки давали понять, что нужно как-то вести диалог и так далее. Ну а последующие действия, в том числе в сфере спорта, отказ нашим спортсменам принимать участие в международных соревнованиях, это движение в обратную сторону, это непоследовательность и это снижает уровень доверия сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай

27 октября по инициативе премьера Норвегии Йонаса Гара Стере и Стубба состоялся телефонный разговор с Путиным, в ходе которого обсуждался конфликт на Украине. Позже Финляндия ввела ограничения на въезд россиян, включая профессиональных спортсменов.