Российский болельщик умер на матче Лиги чемпионов Россиянин умер на матче "Сабах" - "Барселона" в Баку

Москва26 ноя Вести.Гражданин России скончался на Бакинском олимпийском стадионе, где проходил матч общего этапа Лиги чемпионов между "Сабахом" и "Барселоной". Об этоом пишет ТАСС со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана.

По указанному адресу была направлена бригада скорой медицинской помощи. По прибытии бригадой скорой медицинской помощи был зафиксирован факт доврачебной смерти 39-летнего зрителя сообщили в ведомстве

Вызов поступил в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи 25 ноября примерно в 20:25 по местному времени, то есть в 19:25 мск. Стадион, о котором идет речь, расположен в Сабунчинском районе азербайджанской столицы.

По информации местных СМИ, погибший приехал в Баку из Красноярского края. В качестве предварительной причины смерти называется сердечная недостаточность. Тело мужчины отправлено в морг для экспертизы, начато расследование.