Названа причина смерти 21-летнего футболиста во время матча в Екатеринбурге Молодой футболист умер на поле из-за остановки сердца

Москва10 ноя Вести.Футболист-любитель Степан Чернов скончался на 22-м году жизни во время матча команд "Балтика" и "Академ" 7 ноября из-за внезапной остановки сердца и сердечной недостаточности, рассказала KP.RU его сестра Дарья.

Степан присоединился к команде за день до игры. Как выяснилось позже, футболист попросил своего близкого друга Никиту поддержать его на матче в УралГУФК.

По словам друга спортсмена, Чернову стало плохо в начале второго тайма: он медленно направился к скамейке запасных, упал и потерял сознание. Несмотря на попытки оказать ему помощь, спасти молодого человека не удалось.

Родные рассказали, что Степан с пяти лет занимался футболом и никогда не жаловался на здоровье.

Прощание с ним состоится 11 ноября в Верхней Пышме.