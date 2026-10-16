В Алтайском крае погиб 24-летний футболист, попавший в ДТП из-за первого снега Молодой футболист погиб в ДТП на дороге Бийск – Барнаул

Москва16 окт Вести.В Алтайском крае в дорожной аварии погиб 24-летний футболист Даниил Винтер, выступавший за клуб Третьей лиги "Полимер", сообщает Sport Baza.

Российский футболист погиб в снежном ДТП в Сибири пишет паблик

Винтер возвращался на автомобиле из Бийска в Барнаул вместе с партнером по команде Егором Паршаковым. Из-за выпавшего в этот день первого снега дорога была скользкой, на одном из участков водитель не справился с управлением, и машина врезалась в отбойник. Даниил сильно ударился головой и умер до приезда скорой помощи.

Винтер был воспитанником барнаульского "Динамо", в разные периоды выступал еще за несколько футбольных клубов.