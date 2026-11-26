Москва26 ноя Вести.Журналист ИС "Вести" Елизавета Храмцова в авторской колонке рассказала, как норвежцы активнее других стали отменять российских спортсменов в сильных видах спорта.

Эта фанатичная борьба против российских спортсменов выглядит особенно удивительно, если хотя бы раз посмотреть, как эти люди умеют влюбляться в атлетов, причем не только в своих. "Гребля викингов" во время летнего чемпионата мира по футболу очаровала мир не меньше, чем харизма Эрлинга Холанда. Искреннее единение команды и ее фанатов не может не подкупать отметила она

В 2016-м за шахматную корону боролись действующий чемпион Магнус Карлсен и победитель Турнира претендентов Сергей Карякин (уроженец Крыма, он стал выступать за Россию еще до возвращения полуострова домой).

Я работала на том матче в Нью-Йорке и прекрасно помню, как норвежская делегация с каждой партией относилась к россиянам все теплее. Но по-настоящему удивила волна удушающей любви, с которой столкнулся менеджер российского гроссмейстера. Спустя всего 6 лет норвежцы активнее других стали отменять российских спортсменов, традиционно сильных в зимних видах спорта написала журналист

Подробнее – в авторской колонке журналиста ИС "Вести" Елизаветы Храмцовой.