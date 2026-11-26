Москва26 ноя Вести.Нынешнее спортивно-визовое обострение противоречит заявлениям президента Финляндии Александра Стубба, написала в авторской колонке журналист ИС "Вести" Елизавета Храмцова.

И, если у биатлонистов выезды за рубеж в этом сезоне и не планировались, то с представителями других видов спорта Хельсинки и Осло решили обойтись жестче, чем подразумевали международные организации, отметила она.

Финляндия и Норвегия не пустят российских и белорусских атлетов, даже если они отобрались на проходящие в этих странах соревнования в нейтральном статусе. И, возможно, мы бы даже не удивились (с 2022-го и не к такому привыкли), если бы в атаку против спортсменов не пошли именно те страны, чьи лидеры набрались смелости и, вопреки политической атмосфере в Старом свете, 27 октября позвонили Владимиру Путину подчеркнула Храмцова

С момента, когда президент Финляндии Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере представили себя как люди, готовые от лица национальных правительств искать пути восстановления диалога, их не только раскритиковали соседи, но и похвалили в США.

После трехсторонних переговоров в Абу-Даби, говоря о перспективе подключения европейцев к работе, спецпосланник президента США Джаред Кушнер упомянул именно Финляндию и Норвегию как страны, с которыми Белый дом контактирует на эту тему. И нынешнее спортивно-визовое обострение полностью идет вразрез с концепцией, представленной тем же Стуббом, который на минувшей неделе назвал передачу диалога с Россией другим странам безответственной отметила журналист

Подробнее – в авторской колонке журналиста ИС "Вести" Елизаветы Храмцовой.