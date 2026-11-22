Москва22 ноя Вести.Государства, которые запрещают российским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях на их территории, ведут себя неспортивно и пытаются запрещенными способами вывести наших сильнейших атлетов из игры. Об этом заявил Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

Таким образом, правительства этих стран не только подрывают основы международного спорта, но и плодят фальшивых чемпионов в отсутствии россиян, подчеркнул телеведущий.

Давайте не будем спрашивать, почему канадцы не выдадут визы нашим молодым хоккеистам на молодежное мировое хоккейное первенство в декабре этого года. Запрещенными приемами они пытаются вывести из игры сильнейших – не спортивно. Так же себя ведут сейчас финны и немцы, прибалты туда же. Эти мелкие люди своими мелкими пакостями не только подрывают основы международного спорта, но и в отсутствии русских плодят фальшивых чемпионов и призеров, обедняя своих же болельщиков объяснил Киселёв

Власти Финляндии ужесточили въезд для россиян с 16 ноября, включая спортсменов. Несмотря на допуск Международного союза конькобежцев к Гран-при в нейтральном статусе, этап в Хельсинки 20–22 ноября пройдет без участия фигуристов из России.

30 октября Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям. Однако это решение пока не привело к возвращению национальных команд на все турниры. В частности, сборная России не сыграет на молодежном чемпионате мира в Канаде: 15 ноября IIHF сообщила, что российские хоккеисты не смогут принять участие в соревновании из-за отказа канадских властей допустить их в страну.