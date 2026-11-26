Москва26 ноя Вести.Международная федерация футбола (ФИФА) стала жертвой киберпреступников. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист телеканала Sky Sports Роб Харрис.

По информации источника, в результате атаки был осуществлен доступ к ограниченному набору личной и деловой информации.

Как сообщил Харрис, хакеры не смогли получить доступ к данным по несостоявшемуся проекту FIFA Forward Enterprise (FFE), однако из систем организации была получена информация о персональных данных.

Атака случилась на фоне политического кризиса в ФИФА из‑за проекта Forward Enterprise: летом 2026 года президент ФИФА Джанни Инфантино хотел продать долю в коммерческих правах на чемпионаты мира инвесторам, но из‑за критики от УЕФА и конфедераций проект свернули.

В марте 2027 года пройдут выборы президента ФИФА. Инфантино идет на новый срок.