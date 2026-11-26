Стали известны все пары 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу

Определились все участники плей-офф Кубка России по футболу Стали известны все пары 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу

Москва26 ноя Вести.Стали известны все пары 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу, как в пути РПЛ, так и в пути регионов.

Последним матчем группового этапа стала встреча московского "Динамо" против воронежского "Факела", которую динамовцы выиграли со счетом 2:1 благодаря голам Артура Гомеса (47-я минута) и Бителло (87). Гости ответили мячом Антона Ковалева (88).

"Динамо" (12 очков) заняло второе место в таблице группы B и сыграет в 1/4 финала пути РПЛ с петербургским "Зенитом", который стал первым в группе C, выиграв все шесть матчей квартета. Другие пары стадии выглядят так: "Спартак" (Москва) - ЦСКА (Москва), "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Оренбург", "Краснодар" - "Крылья Советов" (Самара).

"Факел" (6 очков) финишировал в группе B третьим и продолжит борьбу в нижней сетке плей-офф - пути регионов. Там воронежцы встретятся с лидером первенства Первой лиги "Нижним Новгородом". Другие матчи стадии: "СКА-Хабаровск" - "Акрон" (Тольятти), "Волга" (Ульяновск) - "Рубин" (Казань), "Волна" (Нижегородская область) - "Балтика" (Калининград).

Матчи 1/4 финала Кубка России в пути РПЛ и пути регионов пройдут в марте 2027 года.