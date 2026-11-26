Москва26 нояВести.Атлет из Дагестана Омар Ханапиев протащил зубами на 15 метров тепловоз весом 125 тонн. Об этом сообщили на канале пресс-службы главы Дагестана в MAX.
Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса побил собственный рекорд. В 2000 году он протащил зубами тепловоз весом 120 тонн на семь метров.
Следующая цель Омара Ханапиева — до конца года протащить зубами корабль весом 5 тысяч тонн в порту Махачкалыотмечается в сообщении
Всего в арсенале 62-летнего Ханапиева более сотни трюков. Силач гнет руками гвозди, тащит зубами корабль и самолет.