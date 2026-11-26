Силач из Дагестана протащил зубами тепловоз весом 125 тонн на 15 метров

В Дагестане атлет протащил зубами на 15 метров тепловоз в 125 тонн Силач из Дагестана протащил зубами тепловоз весом 125 тонн на 15 метров

Москва26 ноя Вести.Атлет из Дагестана Омар Ханапиев протащил зубами на 15 метров тепловоз весом 125 тонн. Об этом сообщили на канале пресс-службы главы Дагестана в MAX.

Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса побил собственный рекорд. В 2000 году он протащил зубами тепловоз весом 120 тонн на семь метров.

Следующая цель Омара Ханапиева — до конца года протащить зубами корабль весом 5 тысяч тонн в порту Махачкалы отмечается в сообщении

Всего в арсенале 62-летнего Ханапиева более сотни трюков. Силач гнет руками гвозди, тащит зубами корабль и самолет.