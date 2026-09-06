Мексиканский штангист побил рекорд Горы из "Игры престолов" в становой тяге Мексиканский атлет поднял штангу весом 511 кг и обошел Гору из "Игры престолов"

Москва6 сен Вести.Мексиканский тяжелоатлет Рауль Флорес установил новый мировой рекорд в становой тяге, превзойдя достижение исландского пауэрлифтера Хафтора Бьернссона, который также известен по роли Горы в сериале "Игра престолов".

Флорес установил рекордное достижение на шоу Giants Live Strongman, прошедшем в британском Бирмингеме.

Мексиканский спортсмен поднял штангу весом 511 кг, обойдя Бьернссона на один кг. Свое достижение исландец установил в 2025 году, летом этого года он пытался улучшить рекорд, но потерпел неудачу.

Флоресу 26 лет, его достижение еще примечательно тем, что он сам заметно уступает исландцу в габаритах. Вес мексиканского спортсмена составляет 165 кг, в то время как у Бьернссона - более 200 кг.

Бьернссону 37 лет, кроме силового экстрима он знаменит еще карьерой киноактера. Самая узнаваемая роль исландца - в "Игре престолов", где он сыграл рыцаря Григора Клигана по прозвищу Гора. В фильме, как и в цикле романов писателя Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", Гора отличается нечеловеческой силой, а также крайней свирепостью и жестокостью.