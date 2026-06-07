Человек-магнит из Чебоксар попал в Книгу рекордов Гиннесса Человек-магнит Васильев уверяет, что к нему притянулось даже бревно весом 130 кг

Москва7 июн Вести.Издание KP.RU рассказало историю Михаила Васильева из Чебоксар, которого называли "человеком-магнитом". Мужчина утверждает, что к его телу притягиваются предметы: однажды он смог удержать две железные плиты общим весом 110 кг и две мраморные по 113 кг. На одних съемках Васильев удерживал на себе бревно весом 130 кг.

По словам мужчины, он обнаружил необычный дар в 1998 году, когда ему было 43 года. Самый большой вес, который удалось удержать Васильеву, — 165 кг. В 2002 году его имя внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

У меня была обычная жизнь: работал слесарем, ничем особенным не отличался. А потом однажды услышал во сне спокойный, мягкий голос. Он сказал, что мне нужно готовиться к новому этапу и ничего не бояться. После этого я стал замечать странные вещи: ко мне будто притягивались предметы вспомнил человек-магнит в разговоре с журналистами

Во время видеозвонка Васильев снял футболку и показал, что кожа у него самая обычная. Демонстрировать свои способности человек-магнит не стал.

Блогер и разоблачитель Михаил Лидин рассказал журналистам, что в экспериментах людей, называющих себя "магнитами", некоторые предметы (например, ложки) имеют особый изгиб, что позволяет им легче цепляться к коже. А если речь идет о большом весе — как в случае с Васильевым, — то люди обычно сильно отклоняют корпус назад, и оказавшийся под углом предмет держится за счет суставов и связок.