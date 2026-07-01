17-летний футболист Мексики Мора повторил достижение Пеле на чемпионатах мира

Мексиканский футболист повторил достижение Пеле 17-летний футболист Мексики Мора повторил достижение Пеле на чемпионатах мира

Москва1 июл Вести.17-летний полузащитник сборной Мексики Хильберто Мора вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала чемпионата мира против Эквадора. Таким образом, он стал вторым в истории футболистом, начавшим встречу плей-офф в основе в возрасте до 18 лет.

Как сообщает Opta в соцсети Х, Мора повторил достижение бразильского форварда Пеле на мировых первенствах.

В игре 1/16 финала против Эквадора, завершившейся победой хозяев турнира со счетом 2:0, 17-летний игрок провел на поле 59 минут.

Пеле провел в этом возрасте встречу чемпионата мира 1958 года против Уэльса. Ему тогда было 17 лет и 239 дней. Мора отстал от легендарного бразильца всего на 20 дней – 17 лет и 259 дней.

Сборная Мексики впервые с 1986 года сумела победить в матче плей-офф мирового первенства.

В 1/8 финала мексиканцы встретятся с победителем встречи между Англией и ДР Конго.

Все игры этой стадии плей-офф пройду с 4 по 7 июля.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. В нем впервые приняли участие 48 команд. Финал турнира состоится 19 июля.