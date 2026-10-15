Британец вырастил самую тяжелую свеклу в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса Британец установил новый рекорд, вырастив самую тяжелую свеклу в мире

Москва15 окт Вести.Британец Винсент Сьодин вырастил самую тяжелую в мире свеклу весом более 26 кг, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Корнеплод весом 26,02 кг взвесили на национальном чемпионате Великобритании по выращиванию гигантских овощей CANNA UK, который прошел в рамках осенней выставки в Малверне в графстве Вустершир 26 сентября.

Прежний рекорд составлял 23,995 кг. Его установили Кевин Форти с семьей, все из Великобритании. Их результат подтвердили 23 мая 2019 года в Квмбране в графстве Гвент. Новое достижение превысило его более чем на 2 кг.

Кроме того, Сьодин поставил в рамках чемпионата еще один мировой рекорд. Он вырастил подсолнух с самым тяжелым соцветием весом 7,808 кг.

Ранее китайский внедорожник Freelander 8 установил новый мировой рекорд, поднявшись на высоту 6002,33 метра над уровнем моря.