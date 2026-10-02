Москва2 окт Вести.У берегов Великобритании рыбаки выловили гигантского голубого тунца. Вес особи составил 282 килограмма, а длина достигла 2,7 метра. Об этом сообщает Daily Mail.

Улов, добытый с помощью обычной удочки, стал новым рекордом для рыбного рынка Бриксама. Предыдущий рекордсмен был на 73 килограмма легче.

На аукционе рыбу приобрела компания Flying Fish Seafoods, которая поставляет продукцию, в том числе, в рестораны со звездами Мишлен. Стоимость сделки не раскрывается. По оценкам, из этой особи получится порядка 500 порций тунца высшего качества. В ресторанах одна порция такого блюда обычно стоит 25–40 фунтов стерлингов (примерно 2,7–4,4 тысячи рублей).