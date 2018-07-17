Появилось видео попадания лавовой бомбы в прогулочное судно с туристами на Гавайях

В сети размещены кадры, сделанные одним из туристов, во время лавового выброса, произошедшего на Гавайях в минувший понедельник, 16 июля.

Прогулочное судно, на борту которого находилось 29 экскурсантов и три члена экипажа, в рамках "лавового тура" подошло к тому месту, где лава попадает в океан.

В этот момент произошел взрыв и куски породы начали разлетаться в разные стороны. Один из них, размером с баскетбольный мяч, пробил крышу кораблика с туристами.

В результате точного попадания пострадали 23 человека – 13 из них были госпитализированы, еще 10 получили необходимую медицинскую помощь по прибытии в порт. Самой серьезной травмой оказался перелом бедра у одной из туристок.

Напомним, что вулкан Килауэа на Гавайях считается одним из самых активных на планете. В результате текущего извержения, начавшегося в мае этого года, инфраструктуре острова был нанесен серьезный ущерб — уничтожены сотни домов, автомобилей, повреждены линии электропередач и дорог. Часть жителей пришлось эвакуировать из опасной зоны.