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Акт Магнитского 26 минут назад
Россия хочет допросить по делу Браудера бывшего посла США
Российская Генпрокуратура хочет допросить сотрудников спецслужб США — людей, опекавших основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, а также тех, кто дал под присягой ложные показания против бизнесмена Дениса Кацыва. Все они причастны к так называемому "делу Магнитского" и последующему Акту Магнитского — одному из санкционных законов. В списке кандидатов на допрос — бывший посол США в России Майкл Макфол, сообщает телеканал "Россия 24".
Очередной запрос в США по делу Браудера о допросе сотрудников спецслужб готова направить Генпрокуратура России, поясняет начальник управления взаимодействия со СМИ этого ведомства Александр Куренной.
В списке кандидатов кроме американского экс-посла в России – три сотрудника Агентства национальной безопасности США, которые давали свои показания в суде. Это Тодд Хайман — он подписал под присягой тот самый иск в суд США со слов Браудера, это Светлана Энгерт, которая забирала похищенные материалы уголовного дела из России, а также Александр Шварцман, который опекал Браудера во время его пребывания в США.
Также сотрудники Генпрокуратуры России хотели бы опросить и агента ЦРУ Джима Роута. Он фактически является финансовым распорядителем Браудера. В список на допрос входит и Роберт Отто — до января 2017 года он был замначальника разведывательного управления Госдепартамента США.
Российская Генпрокуратура также проявила интерес к бывшему сотруднику Госдепартамента США Дэвиду Крэмеру, помощнику сенатора Керри, помощнику госсекретаря США Джонатану Винеру. Винер одним из первых стал лоббировать интересы Уильяма Браудера в американском внешнеполитическом ведомстве.
Список, разумеется, не полный, подчеркнул Александр Куренной.
Но он также назвал, что сотрудники российской прокуратуры хотели бы задать вопросы Кайлу Паркеру, помощнику тогдашнего руководителя сенатора от демократов Кардина, который в 2009 году был сотрудником Хельсинской комиссии США,
Также интерес для российского правосудия представляют и американские финансисты, многолетние партнеры по криминальному бизнесу Улильяма Браудера братья Зифф.
В этот список на допрос в Генпрокуратуре могут также войти и сотрудники спецслужб других государств. В частности, Кристофер Стилл. Это агент британской MI6, который длительное время имел контакты с группой лоббистов акта Магнитского.
"И что интересно, именно через этого человека инициировалось расследование спецпрокурора Мюллера, которые всем известно под названием "досье Трампа", — добавил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.
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