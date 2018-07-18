Тайских подростков и их тренера выписали из больницы

Двенадцать детей и подростков, а также их тренера по футболу, которых извлекли из залитой водой пещеры в Таиланде, выписали из больницы. Сегодня же они готовы принять участие в пресс-конференции. С журналистами они будут общаться 45 минут, сообщает агентство "Интерфакс".

Напомним, группа тайских подростков более двух недель провела в залитой водой пещере. К их спасению подключились как местные спасатели, так и их коллеги из Великобритании и Австрии. А российский профессиональный дайвер стал одним из первых, кто сумел добраться до детей.

В итоге 10 июля всех пострадавших извлекли из пещеры. Спасательная операция заняла три дня.