Россиянка Мария Бутина могла быть связана с разведкой, считают американские силовики

Мария Бутина, арестованная в США, могла контактировать с российской разведкой, считает прокуратура Соединенных Штатов. Кроме того, местные силовики уверены, что женщина способна сбежать из страны, поэтому требуют оставить ее под стражей, пишет агентство ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

Напомним, 29-летнюю гражданку РФ арестовали 16 июля в Вашингтоне. Ее обвиняют в шпионаже: якобы Мария "проникала в организации, имеющие влияние на американскую политику".

Позднее выяснилось, что ей вменяют тяжелую статью – работа иностранным агентом без регистрации. Россиянке грозит до 10 лет тюрьмы.