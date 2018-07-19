Новости Общество

Все видео этой рубрики
19 июля 201809:01

Предотвратит любую агрессию. Минобороны России приоткрыло завесу тайны вокруг новейшего оружия

Уникальные, поразительные, не имеющие аналогов в мире. Вот далеко не все эпитеты, которыми наградили мировые СМИ новейшие российские оружейные разработки. Впервые о них рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Однако подробностей президент раскрывать не стал, все-таки это самые секретные отечественные проекты. О многих из них даже слухов не было.

И вот Министерство обороны приоткрывает завесу тайны вокруг "Буревестника", Посейдона", Кинжала", "Авангарда", "Пересвета" и, конечно, "Сармата".

Кинжал

Летательный аппарат, который в 10 раз быстрее звука. Еще недавно это казалось чем-то невозможным. Однако 1 марта стало известно: у России есть гиперзвуковой комплекс "Кинжал". Более того, с 1 декабря прошлого года он стоит на вооружении Южного военного округа.

На уникальных кадрах, опубликованных Минобороны, видно, что нести эту ракету могут не только высотные перехватчики МиГ-31Б, но и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Они даже провели совместные учения: тренировались уничтожать наземные цели. Всего с прошлого года самолеты с "Кинжалами" 350 раз вылетали на задания и 70 раз дозаправлялись в воздухе.

Сармат

Р-36М "Воевода" – одна из главных причин, почему Россию лучше не трогать. Однако срок службы этой стратегической ракеты истекает, поэтому нужна замена. Ей стал новейший комплекс "Сармат". Он будет мощнее и дальнобойнее своего предшественника. Плюс его собираются оснащать ядерными блоками разной мощности: малой, средней и большой.

Как утверждает Министерство обороны, 200-тонная ракета успешно прошла бросковые испытания, в ходе которых было выполнено свыше 50 разных задач. Они подтвердили правильность конструктивных решений и надежность узлов "Сармата". Теперь идет подготовка к летным тестам. В производственных цехах уже собирают новые ракеты.

Авангард

Одним из вариантов оснащения для "Сармата" станет новый планирующий боевой блок "Авангард", способный разгоняться до 20 Махов. То есть вдвое быстрее "Кинжала". Это означает, что за ним не угонится ни одна ракета системы ПРО. Но даже если и попытается, "Авангард" способен совершать непредсказуемые маневры или просто обходить районы, где базируются противоракетные комплексы.

Отечественные предприятия уже запустили серийное производство "Авангардов". Тем временем специалисты Домбровского соединения Ракетных войск стратегического назначения России готовятся принимать новейшие гиперзвуковые боевые блоки на вооружение.

Буревестник

Еще одна ракета, аналоги которой появятся в мире еще не скоро, – "Буревестник". У него не только ядерная боеголовка, но и ядерный двигатель. Эта силовая установка способна работать чрезвычайно долго и ракета фактически имеет неограниченный радиус действия. На сегодняшний день новейшее оружие успешно прошло испытания.

В ролике, предоставленном российскими военными, показан целый цех, где, по всей видимости, идет серийное производство нового оружия. Некоторые "Буревестники" еще дорабатывают, другие уже погружены в транспортно-пусковые контейнеры. Несмотря на то, что сами ракеты толком не видно, уже можно сказать, что они крылатые, а фюзеляж сконструирован с применением технологий малой заметности.

Посейдон

Внешний вид этого оружия не раскрывал даже президент. Подводный беспилотник "Посейдон" с компактным ядерным реактором. Главные преимущества дрона: он способен двигаться на очень большой глубине, с огромной скоростью, а запас его хода составляет тысячи километров.

Во время Послания Федеральному Собранию Владимир Путин продемонстрировал только 3D-модель "Посейдона". И вот теперь можно рассмотреть реальный образец. Внешне он похож на торпеду, имеет аналогичные рули. Но устройство толкающего винта военные решили все-таки скрыть.

Пересвет

И, наконец, самый футуристический вид оружия – боевой лазерный комплекс "Пересвет". Несколько таких машин поставлены на вооружение. В воинских частях построена необходимая инфраструктура для размещения "Пересветов" и их экипажей. Кроме того, специалисты, способные управлять новейшими лазерами, уже прошли переподготовку в Военно-космической академии имени Можайского.

В заключение, российские военные еще раз напомнили, что все новейшее оружие разрабатывается исключительно для укрепления отечественной обороны. Но оно будет без промедления использовано для отражения агрессии на Россию или ее союзников.

Сейчас

08:58

Британские следователи выяснили, кто отравил Скрипалей

06:59

МИД Греции: заявление Захаровой – неуважение к Афинам

06:48

На шинном заводе в Барнауле возник сильный пожар

06:29

Браудер назвал предательством обсуждение Трампом его выдачи России

06:06

За сутки площадь лесных пожаров в Якутии выросла в полтора раза

03:34

Пожар в автосервисе на юго-западе Москвы потушен

03:17

Дипломаты РФ посетят Марию Бутину, арестованную в США, 19 июля

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Предотвратит любую агрессию. Минобороны России приоткрыло завесу тайны вокруг новейшего оружия

Предотвратит любую агрессию. Минобороны России приоткрыло завесу тайны вокруг новейшего оружия

43 минуты назад
Британские следователи выяснили, кто отравил Скрипалей

Британские следователи выяснили, кто отравил Скрипалей

32 минуты назад
Суд Вашингтона отказал Бутиной в освобождении под залог

Суд Вашингтона отказал Бутиной в освобождении под залог

17 минут назад
Еще пять стран поддержали "крымские санкции" Европейского союза

Еще пять стран поддержали "крымские санкции" Европейского союза

7 часов назад
МИД Греции: заявление Захаровой о высылке дипломатов - неуважение к Афинам

МИД Греции: заявление Захаровой о высылке дипломатов - неуважение к Афинам

2 часа назад
Вертолет Ми-8 с 10 туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке

Вертолет Ми-8 с 10 туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке

1 час назад
Браудер назвал предательством обсуждение Трампом его выдачи России

Браудер назвал предательством обсуждение Трампом его выдачи России

3 часа назад
За сутки площадь лесных пожаров в Якутии выросла в 1,5 раза и достигла 31 тысячи гектаров

За сутки площадь лесных пожаров в Якутии выросла в 1,5 раза и достигла 31 тысячи гектаров

3 часа назад
Нужна помощь: Полину Овчаренко спасет лекарство

Нужна помощь: Полину Овчаренко спасет лекарство

16.07.2018 08:29
Для тех, кто не любит море: 15 лучших этномузеев России

Для тех, кто не любит море: 15 лучших этномузеев России

21 час назад
В Южной Корее арестовали северокорейского перебежчика по обвинению в шпионаже

В Южной Корее арестовали северокорейского перебежчика по обвинению в шпионаже

4 часа назад
Количество жертв крушения вертолета в Таиланде выросло до четырех человек

Количество жертв крушения вертолета в Таиланде выросло до четырех человек

5 часов назад
В штате Нью-Йорк два пляжа закрыли из-за нападения акул на детей

В штате Нью-Йорк два пляжа закрыли из-за нападения акул на детей

5 часов назад
Европе нужно больше газа. Российского?

Европе нужно больше газа. Российского?

8 часов назад
Россия на экспорт: российские дизайнеры, одежду которых носят голливудские звезды

Россия на экспорт: российские дизайнеры, одежду которых носят голливудские звезды

8 часов назад
Вести в 23:00. Эфир от 18 июля 2018 года

Вести в 23:00. Эфир от 18 июля 2018 года

8 часов назад
187
Стартовали съемки масштабного сказочного блокбастера "Конек-Горбунок"

Стартовали съемки масштабного сказочного блокбастера "Конек-Горбунок"

16 часов назад
Внимание, родители: слаймы могут быть небезопасны для детей

Внимание, родители: слаймы могут быть небезопасны для детей

20 часов назад
Цифровые технологии для повышения конкурентоспособности: реализованный кейс

Цифровые технологии для повышения конкурентоспособности: реализованный кейс

20 часов назад
Оливье, фэн-шуй и настоящий генерал: что нашли болельщики в России, кроме футбола

Оливье, фэн-шуй и настоящий генерал: что нашли болельщики в России, кроме футбола

17.07.2018 13:45
Спасите крохотное сердце ребенка

Спасите крохотное сердце ребенка

17.07.2018 10:06
Овечкин первым из хоккеистов признан спортсменом года по версии ESPY

Овечкин первым из хоккеистов признан спортсменом года по версии ESPY

1 час назад
"Погода 24": жара спадет, но усилятся дожди

"Погода 24": жара спадет, но усилятся дожди

2 часа назад
152
Дипломаты РФ посетят россиянку Марию Бутину, арестованную в США, 19 июля

Дипломаты РФ посетят россиянку Марию Бутину, арестованную в США, 19 июля

6 часов назад
В Буркина-Фасо военные уничтожили несколько баз террористов на севере страны

В Буркина-Фасо военные уничтожили несколько баз террористов на севере страны

7 часов назад
Трамп: Путина можно считать ответственным за вмешательство России в выборы в США

Трамп: Путина можно считать ответственным за вмешательство России в выборы в США

8 часов назад
В Нигерии задержаны более 20 боевиков "Боко Харам"

В Нигерии задержаны более 20 боевиков "Боко Харам"

9 часов назад
Синхронистка Субботина завоевала золото чемпионата мира

Синхронистка Субботина завоевала золото чемпионата мира

9 часов назад
В подвале одного из домов в Лионе полиция Франции обнаружила более 2 миллионов евро

В подвале одного из домов в Лионе полиция Франции обнаружила более 2 миллионов евро

10 часов назад
Мэр Днепра пригрозил увольнением тем, кто проявит симпатию к России

Мэр Днепра пригрозил увольнением тем, кто проявит симпатию к России

10 часов назад
"Ювентус" намерен перехватить Головина у "Челси"

"Ювентус" намерен перехватить Головина у "Челси"

11 часов назад
Потомки Льва Толстого вновь съехались в Ясную Поляну

Потомки Льва Толстого вновь съехались в Ясную Поляну

12 часов назад
Избиение депутата Жигарева: модель попала в больницу и не явилась в суд

Избиение депутата Жигарева: модель попала в больницу и не явилась в суд

14 часов назад
Дольщики остались без денег и квартир: подмосковную новостройку признали самостроем

Дольщики остались без денег и квартир: подмосковную новостройку признали самостроем

15 часов назад
Samsung высмеяла "медленный" iPhone X в рекламе

Samsung высмеяла "медленный" iPhone X в рекламе

15 часов назад
Обновленный Jeep Cherokee: российские цены

Обновленный Jeep Cherokee: российские цены

18 часов назад
Названы самые "мужские" марки автомобилей в России

Названы самые "мужские" марки автомобилей в России

18 часов назад
За месяц в России подорожали автомобили 22 брендов

За месяц в России подорожали автомобили 22 брендов

19 часов назад
Алтай: сила природы

Алтай: сила природы

19 часов назад
ЕС выписал Google гигантский штраф за монополизацию Android

ЕС выписал Google гигантский штраф за монополизацию Android

19 часов назад
Пранкеры от имени премьера Армении пригласили главу ЕК Юнкера на шашлык

Пранкеры от имени премьера Армении пригласили главу ЕК Юнкера на шашлык

19 часов назад
Бескровная жертва

Бескровная жертва

20 часов назад
Представлен смартфон Nokia в стиле iPhone X за 150 долларов

Представлен смартфон Nokia в стиле iPhone X за 150 долларов

20 часов назад
Компании начинают переносить офисы в виртуальную реальность

Компании начинают переносить офисы в виртуальную реальность

20 часов назад
Стукнул молотком: подозреваемый рассказал о жестоком убийстве модели на Урале

Стукнул молотком: подозреваемый рассказал о жестоком убийстве модели на Урале

22 часа назад
Обзор смартфона Nokia 3.1: представительный бюджетник

Обзор смартфона Nokia 3.1: представительный бюджетник

23 часа назад
Как россияне ходят по магазинам

Как россияне ходят по магазинам

18.07.2018 06:04
Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

05.07.2018 18:15