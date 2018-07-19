Предотвратит любую агрессию. Минобороны России приоткрыло завесу тайны вокруг новейшего оружия
Уникальные, поразительные, не имеющие аналогов в мире. Вот далеко не все эпитеты, которыми наградили мировые СМИ новейшие российские оружейные разработки. Впервые о них рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Однако подробностей президент раскрывать не стал, все-таки это самые секретные отечественные проекты. О многих из них даже слухов не было.
И вот Министерство обороны приоткрывает завесу тайны вокруг "Буревестника", Посейдона", Кинжала", "Авангарда", "Пересвета" и, конечно, "Сармата".
Кинжал
Летательный аппарат, который в 10 раз быстрее звука. Еще недавно это казалось чем-то невозможным. Однако 1 марта стало известно: у России есть гиперзвуковой комплекс "Кинжал". Более того, с 1 декабря прошлого года он стоит на вооружении Южного военного округа.
На уникальных кадрах, опубликованных Минобороны, видно, что нести эту ракету могут не только высотные перехватчики МиГ-31Б, но и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Они даже провели совместные учения: тренировались уничтожать наземные цели. Всего с прошлого года самолеты с "Кинжалами" 350 раз вылетали на задания и 70 раз дозаправлялись в воздухе.
Сармат
Р-36М "Воевода" – одна из главных причин, почему Россию лучше не трогать. Однако срок службы этой стратегической ракеты истекает, поэтому нужна замена. Ей стал новейший комплекс "Сармат". Он будет мощнее и дальнобойнее своего предшественника. Плюс его собираются оснащать ядерными блоками разной мощности: малой, средней и большой.
Как утверждает Министерство обороны, 200-тонная ракета успешно прошла бросковые испытания, в ходе которых было выполнено свыше 50 разных задач. Они подтвердили правильность конструктивных решений и надежность узлов "Сармата". Теперь идет подготовка к летным тестам. В производственных цехах уже собирают новые ракеты.
Авангард
Одним из вариантов оснащения для "Сармата" станет новый планирующий боевой блок "Авангард", способный разгоняться до 20 Махов. То есть вдвое быстрее "Кинжала". Это означает, что за ним не угонится ни одна ракета системы ПРО. Но даже если и попытается, "Авангард" способен совершать непредсказуемые маневры или просто обходить районы, где базируются противоракетные комплексы.
Отечественные предприятия уже запустили серийное производство "Авангардов". Тем временем специалисты Домбровского соединения Ракетных войск стратегического назначения России готовятся принимать новейшие гиперзвуковые боевые блоки на вооружение.
Буревестник
Еще одна ракета, аналоги которой появятся в мире еще не скоро, – "Буревестник". У него не только ядерная боеголовка, но и ядерный двигатель. Эта силовая установка способна работать чрезвычайно долго и ракета фактически имеет неограниченный радиус действия. На сегодняшний день новейшее оружие успешно прошло испытания.
В ролике, предоставленном российскими военными, показан целый цех, где, по всей видимости, идет серийное производство нового оружия. Некоторые "Буревестники" еще дорабатывают, другие уже погружены в транспортно-пусковые контейнеры. Несмотря на то, что сами ракеты толком не видно, уже можно сказать, что они крылатые, а фюзеляж сконструирован с применением технологий малой заметности.
Посейдон
Внешний вид этого оружия не раскрывал даже президент. Подводный беспилотник "Посейдон" с компактным ядерным реактором. Главные преимущества дрона: он способен двигаться на очень большой глубине, с огромной скоростью, а запас его хода составляет тысячи километров.
Во время Послания Федеральному Собранию Владимир Путин продемонстрировал только 3D-модель "Посейдона". И вот теперь можно рассмотреть реальный образец. Внешне он похож на торпеду, имеет аналогичные рули. Но устройство толкающего винта военные решили все-таки скрыть.
Пересвет
И, наконец, самый футуристический вид оружия – боевой лазерный комплекс "Пересвет". Несколько таких машин поставлены на вооружение. В воинских частях построена необходимая инфраструктура для размещения "Пересветов" и их экипажей. Кроме того, специалисты, способные управлять новейшими лазерами, уже прошли переподготовку в Военно-космической академии имени Можайского.
В заключение, российские военные еще раз напомнили, что все новейшее оружие разрабатывается исключительно для укрепления отечественной обороны. Но оно будет без промедления использовано для отражения агрессии на Россию или ее союзников.
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