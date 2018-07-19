Российский газ пришел в Китай по Севморпути

В Китай пришел газ с проекта "Ямал СПГ". Его доставили по Северному морскому пути специальными танкерами. В порту провинции Цзусун появились "Владимир Русанов" и "Эдуард Толль". Это имена, а точнее названия двух танкеров-газовозов. В Китай они привезли первую партию российского газа по Севморпути. Это специальные танкеры усиленного ледового класса. Они способны проходить арктические льды самостоятельно, без помощи ледокола.

"Для такого судна минус 50 за бортом – не проблема", — объясняет капитан танкера Дэнис Бонетта.

При этом такой газовоз спокойно преодолевает лед толщиной 2 метра.

"Этот корабль является единственным в своем роде. И из-за этого он сильно отличается от обычного танкера. Во-первых, конструкцией. Как вы знаете, он перевозит сжиженный природный газ — СПГ. Плюс он относится к классу АРК-7 и создан специально для арктических условий", — подчеркивает капитан танкера-газовоза "Владимир Русанов" Дэнис Бонетта.

Через арктические моря танкеры шли всего 9 дней. Весь путь занял две с половиной недели. Это значительно быстрее традиционного маршрута через Суэцкий канал и Малакский пролив.

Поставка газа с проекта "Ямал СПГ" в Китай. Отправная точка – порт Сабетта. Именно там две партии по 170 тысяч кубометров газа отгрузили с проекта "Ямал СПГ" компании "НОВАТЭК". Конечная точка – порт Цзянсу Жудун в КНР.

Здесь прошла торжественная церемония встречи танкеров с участием российской и китайской делегации.

"Китайский покупатель российского газа – компания CNPC. Она заключила контракт на поставки на 20 лет. CNPC уже давно работает с "НОВАТЭК" и сама является одним из акционеров "Ямал СПГ", — подчеркнул председатель правления "НОВАТЭК" Леонид Михельсон.

"Проект "Ямал СПГ" — самый крупный проект компании CNPC в России. Ежегодно мы будем импортировать в Китай 3 миллиона тонн газа", — подтверждает генеральный директор CNPC Чжан Цзяньхуа.

"Ямал СПГ" — это проект по добыче и реализации сжиженного природного газа с Южно-Тамбейского месторождения. Там производят больше 16 миллионов тонн газа в год. Его поставляют на экспорт в Европу и Азию. Но именно азиатское направление в России сейчас называют приоритетным.

"С учетом того, что Азия — и АТР, и Китай — это наиболее растущий рынок, то конечно для России он наиболее интересен. Мы здесь видим интерес российских компаний к участию в российских проектах", — рассказывает министр энергетики России Александр Новак.

При этом Ямал – крупнейший в мире регион по добыче природного газа. На него приходится 80% российского производства этого сырья и 15% производства мирового. Развитие Северного морского пути позволит значительно увеличить экспорт газа с труднодоступных месторождений в разные страны. И здесь пригодится первый удачный опыт поставок в азиатском направлении и конкретно в Китай.