Виктор Гончаренко продлил контракт с ЦСКА до 2020 года

Главный тренер ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко продлил контракт с армейским клубом до 2020 года. Белорусский специалист возглавил "красно-синих" в декабре 2016 года. Он дважды приводил команду к серебряным медалям чемпионата России.

"В 56 матчах с Гончаренко "красно-синие" одержали 32 победы, еще 11 встреч завершились вничью. Белорусский специалист является одним из лучших тренеров в истории клуба по проценту побед — 57,14%", — сообщается на официальном сайте ЦСКА.

В 2016 году Гончаренко сменил на посту главного тренера Леонида Слуцкого. До этого он тренировал белорусский БАТЭ, краснодарскую "Кубань", екатеринбургский "Урал", а также "Уфу".