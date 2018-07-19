Какой Париж? Поргина ответила экс-балерине, назвавшейся любовницей Караченцова

Людмила Поргина пришла в студию "Прямой эфира", чтобы ответить бывшей балерине Мариинского театра Елене Дмитриевой, которая ранее публично заявила о том, что 23 года была любовницей Николая Караченцова.

В одной из прошлых программ она заявила, что хочет увезти актера в Париж, где Дмитриева живет в последние годы. В то время Поргина лично не могла ответить экс-балерине, поскольку сопровождала мужа во время поездки в Израиль, где актер проходил курс химиотерапии.

Однако откровения Дмитриевой едва не довели Поргину, которая уже 13 лет самоотверженно борется за жизнь любимого мужа, до больницы. Сейчас она пришла в студию и заявила, что считает эти откровения "фарсом и чистой ложью".

"Я хорошо знаю своего мужа – мы 45 лет вместе. Никаких оснований для ревности ", — говорит Людмила. По ее словам, Караченцов никогда не отказывал поклонницам в совместных фото, целовал им руки, приобнимал, но это ничего не значило – он даже их имен не помнил.

Не убедили Поргину и другие "доказательства" романа, которые привела Дмитриева, утверждающая, что у них был "тайный роман".

Кроме того, супруга знаменитого актера считает, что время для своих признаний экс-балерина выбрала не самое удачное: к нейрохирургическим проблемам прибавилась онкология.

"Я всячески пытаюсь поднимать ему настроение, поддерживать бодрость духа, а тут – эта статья", — сетует Поргина.

Она считает, что в подобного рода откровениях есть что-то нездоровое, но хочет нанять детектива, чтобы выяснить: кому было выгодно вытащить всю эту грязь в то время, когда человек борется за жизнь.

Как реагируют на эту историю актеры — знакомые Николая Караченцова, а также психологи? Какие нестыковки в рассказе экс-балерины нашла Людмила Поргина? Как сам Караченцов отреагировал на откровения Дмитриевой и был ли вообще этот "роман без свидетелей" между известным актером и балериной? Ответы на эти вопросы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".