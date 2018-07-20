Экс-тренера "Арсенала" Венгера сватают в сборную Японии

Японская футбольная ассоциация рассматривает кандидатуру Арсена Венгера в качестве приоритетной на пост главного тренера национальной команды. 68-летний французский специалист после ухода из лондонского "Арсенала" по окончании сезона-2017/18 до сих пор ищет варианты трудоустройства.

По информации РИА Новости, японцы хотят заключить с Венгером долгосрочный контракт. Стоит отметить, что бывший тренер "Арсенала" в 90-е годы прошлого века работал в японском клубе "Нагоя Грампус".

Напомним, что за два месяца до начала чемпионата мира-2018 со своего поста был уволен наставник японской сборной Вахид Халилходжич. В Россию команду повез Акира Нисино. Сборная Японии сумела выйти из группы. В 1/8 финала она уступила бельгийцам со счетом 2:3. Японская футбольная ассоциация решила не продлевать контракт с местным специалистом.