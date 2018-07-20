Родина остановилась в шаге от полуфинала на турнире в Гштаде

Российская теннисистка Евгения Родина не смогла пробиться в полуфинал турнира, который в эти дни проходит в швейцарском Гштаде. В четвертьфинальном поединке она уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой со счетом 2:6, 3:6.

Соперницы провели на корте ровно один час. В полуфинале чешская теннисистка сразится с победителем встречи между Сарой Соррибес-Тормо и Менди Минеллой.

Еще одна россиянка Вероника Кудерметова проведет свой четвертьфинальный матч против канадки Эжени Бушар 20 июля чуть позже.