Из-за антироссийских заявлений посла Греции вызвали в МИД РФ

Антироссийские заявления, которые касаются высылки из Греции двух российских дипломатов, стали причиной вызова чрезвычайного полномочного посла Республики Андреаса Фриганаса в Министерство иностранных дел РФ. Ему был выражен решительный протест, пишет агентство РИА Новости.

11 июля Греция обвинила двух сотрудников российского посольства в неких противоправных действиях, связанных с государственной безопасностью. Россияне якобы пытались вмешаться в спор с республикой Македония, даже пробовали подкупить местных чиновников. За это их выслали из страны. Кроме того, еще двум гражданам России запретили взъезд в Грецию.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что действия Афин не останутся без последствий.