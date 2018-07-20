Звонарева зачехлила ракетку на турнире в Бухаресте

Российская теннисистка Вера Звонарева во втором круге турнира в румынском Бухаресте встречалась с соперницей из Туниса Онс Джабер. Россиянка не смогла оказать серьезного сопротивления своей оппонентке, проиграв ей в двух сетах с одинаковым счетом 2:6, 2:6.

Представительницы России и Туниса провели на корте 1 час 18 минут. В следующем раунде Джабер сыграет с теннисисткой из Словении Полоной Херцог.

Призовой фонд турнира в Бухаресте превышает 225 тысяч долларов.