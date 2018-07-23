Kraftwerk исполнили "Spacelab" вместе с астронавтом, находящимся на МКС. Видео

Ветераны немецкой электронной сцены Kraftwerk исполнили свою знаменитую композицию "Spacelab" 1978 года вместе с астронавтом Александром Герстом, находившимся на борту Международной космической станции. Сотрудник МКС присоединился к музыкантам по видеосвязи во время их концерта в Штутгарте, сообщает Rolling Stone.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как астронавт исполняет вместе с участниками Kraftwerk фрагмент "Spacelab", приветствуя зрителей в зале.

По словам Герста, МКС – это настоящий человек-машина, которому Kraftwerk посвятили одноименный альбом 1978 года.

"Это самая сложная и дорогая машина, которую когда-либо создавали люди. На борту МКС мы разрабатываем технологии, чтобы выходить за пределы наших нынешних возможностей и покорить Луну с Марсом", — заявил Александр Герст.



Ранее сообщалось, что канадский астронавт Крис Хэдфилд исполнил песню Дэвида Боуи "Space Oddity" на борту МКС.