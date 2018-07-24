Раскрашенный осел "работал зеброй" в египетском зоопарке

В египетском зоопарке под видом зебры посетителям показали раскрашенного осла. Подлог в каирском зверинце обнаружил школьник. Десятиклассник Мухаммед во время экскурсии заметил, что на морде и теле животного размазались черные полосы.

Юноша сфотографировал псевдо-зебру, передает телеканал "Россия 24". Снимки, которые он выложил в соцсети, вызвали резонанс в арабских СМИ. И хотя ветеринары подтвердили, что в зоопарке под видом зебры представили вполне привычного для Египта осла, руководство зверинца упорно отказывается признавать подвох.