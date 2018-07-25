25 июля 201811:29
Серена Уильямс заявила о дискриминации со стороны антидопинговых служб
Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс в очередной раз затронула работу антидопинговых служб. По ее мнению, спортсменку чаще других проверяют на запрещенные препараты. Американка считает это дискриминацией.
"Было доказано, что из всех игроков меня проверяют больше всех. Дискриминация? Я так думаю. В то же время я поддерживаю чистоту в спорте", — написала на своей странице в "Твиттере" Уильямс.
Ранее Серена отказалась сдавать допинг-пробу офицеру USADA, устроив по этому поводу скандал.
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