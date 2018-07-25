Фигуранты дела о хищении в НПО им. Лавочкина задержаны

Высокопоставленные фигуранты дела о мошенничестве в НПО им. Лавочкина — генеральный директор предприятия Сергей Лемешевский и руководитель дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова – задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщалось ранее, после того как Следственным комитетом России было возбуждено дело о мошенничестве, руководитель предприятия Сергей Лемешевский подал в отставку со 2 августа, напоминает "Интерфакс"

Уголовное дело было возбуждено в отношении генерального директора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского и руководителя дирекции правового обеспечения этого же предприятия Екатерины Аверьяновой по факту хищения в особо крупном размере денежных средств путем оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". Похищенная сумма составляет 330 миллионов рублей.