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26 июля 201811:00

Путин прибыл в Йоханнесбург

Президент России Владимир Путин прибыл в Йоханнесбург, где открывается юбилейный десятый саммит БРИКС. Самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Тамбо.

Как ожидается, Путин примет участие в мероприятиях саммита, которые пройдут в международном конференц-центре "Сэндтон". Сегодня лидеры БРИКС намерены встретиться в узком и расширенном составах.

Кроме того, запланированы переговоры с хозяином саммита, президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, а также двусторонние встречи российского лидера с руководителями Аргентины, Анголы, Турции, Замбии, Китая, Индии, передает ТАСС.

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