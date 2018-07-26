Президент России Владимир Путин прибыл в Йоханнесбург, где открывается юбилейный десятый саммит БРИКС. Самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Тамбо.

Как ожидается, Путин примет участие в мероприятиях саммита, которые пройдут в международном конференц-центре "Сэндтон". Сегодня лидеры БРИКС намерены встретиться в узком и расширенном составах.

Кроме того, запланированы переговоры с хозяином саммита, президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, а также двусторонние встречи российского лидера с руководителями Аргентины, Анголы, Турции, Замбии, Китая, Индии, передает ТАСС.