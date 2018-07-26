Черчесов будет получать в сборной 2,4 млн евро в год

Наставник сборной России Станислав Черчесов, достигший взаимопонимания с РФС по поводу нового контракта, будет получать за год 2,4 миллиона евро. Соглашение с ним рассчитано по схеме "2+2". В случае выхода национальной команды на Евро-2020, договор будет продлен автоматически.

По информации Sports.ru, с учетом прописанных бонусов Станислав Черчесов может получить до 3 миллионов евро в год. Официальное соглашение с 54-летним специалистом и его тренерским штабом должно быть заключено до конца нынешней недели.

Ранее сообщалось, что исполком Российского футбольного союза принял решение продлить контракт с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.