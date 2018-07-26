"Рома" требует от "Барселоны" извинений в виде Месси

Президент итальянской "Ромы" Джеймс Палотта заявил, что испанская "Барселона" некультурно поступила с римским клубом, перехватив у него бразильского футболиста Малкома из "Бордо". Босс римлян пока не принял извинений каталонцев и выдвинул им неожиданное предложение.

"Представители "Барселоны" принесли свои извинения, но пока я не могу их принять, – сказал Палотта, слова которого приводит РИА Новости со ссылкой на XM Radio. – Я приму извинения лишь в том случае, если они отдадут нам Лионеля Месси".

Напомним, что между клубами произошел конфликт после того, как "блаугранас" опередили итальянский клуб в покупке Малкома, который уже собирался перейти в "Рому". Боссы "Барсы" предложили "Бордо" за нападающего на пять миллионов евро больше римлян и французский клуб не смог отказать.