Состояние Кобзона назвали "стабильно тяжелым"

80-летний певец Иосиф Кобзон, первый замглавы думского комитета по культуре, госпитализирован и находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации депутата.

Собеседник агентства выразил уверенность в том, что Кобзон поправится. "Он сильный и всегда побеждает", — сказал он.

Сейчас певец проходит курс химиотерапии. В 2005 году у него диагностировали онкологическое заболевание.

В июне Кобзон проходил в одной из больниц плановое обследование. Тогда сестра певца сообщила, что причиной госпитализации стала вирусная инфекция.

Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой области УССР. В 2014 году из-за позиции певца по Крыму и событиям, связанным с госпереворотом в Киеве, Служба безопасности Украины внесла его в список лиц, которым запрещен въезд на Украину. Ряд украинских городов лишили Кобзона званий почетного гражданина, на что певец заявил: "Для меня не существует Украины, в которой существует фашистский режим".

Несмотря на запрет, Кобзон не раз посещал свою родину — Донбасс, куда привозил гуманитарную помощь, а также выступал с концертами — в Донецке и Луганске. При этом местные жители всегда очень тепло принимали своего знаменитого земляка.