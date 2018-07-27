Арестован бывший президент Армении Роберт Кочарян

В пятницу, 27 июля, суд общей юрисдикции Еревана дал санкцию на арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, занимавшего пост в 1998-2008 годах. Кочарян обвиняется в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году, передает ТАСС. Заседание суда транслировалось по местным новостным порталам.

26 июля специальная следственная служба Армении предъявила Кочаряну официальное обвинение в насильственном свержении конституционного строя, произошедшем в 2008 году, и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. В тот же день следователи допросили бывшего президента страны в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции, случившихся 1 марта 2008 года. Сам Кочарян прокомментировал предъявленные против него обвинения, назвав их "вендеттой и политическим преследованием".

После выборов президента в Армении 19 февраля 2008 года по стране прокатилась серия протестов, участники которых не соглашались с их официальными итогами: победителем стал Серж Саргсян. Уличные акции организовали сторонники первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, в тот момент снова претендовавшего на высший пост. В результате столкновений протестующих с сотрудниками полиции погибли восемь демонстрантов и двое правоохранителей, 33 сотрудника полиции были госпитализированы. Всего порядка 230 человек обратились тогда за медицинской помощью.