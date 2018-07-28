УПЦ уверена, что Киев не сможет получить автокефалию в обход нее

Заместитель руководителя синодального отдела Украинской православной церкви (УПЦ) по внешним связям протоиерей Николай Данилевич заявил, что Украина не сможет получить автокефалию в обход единственной канонической Украинской православной церкви.

По словам Данилевича, для получения автокефалии есть определенные правила. Нельзя предоставить томос (отделение) без согласия УПЦ. Как объяснил Данилевич в эфире канала NewsOne, нельзя принять в семью церковь без согласия всех поместных церквей. При этом ни одна из поместных церквей не согласна с алгоритмом о предоставлении томоса в обход Украинской православной церкви.

Данилевич высказал мнение, что Константинополь не примет томос для Украины в одностороннем порядке. "У нас нет ощущения, что Константинополь сделает что-то вопреки церковным канонам", — подчеркнул Данилевич.

В апреле текущего года президент Украины Петр Порошенко написал личное письмо патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию. 22 апреля синод Константинопольского патриархата рассмотрел прошение Порошенко и принял решение обсудить этот вопрос с церквями православного мира, напоминает ТАСС.

В настоящее время на Украине действует одна каноническая Украинская православная церковь, являющаяся самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Также существуют две церковные структуры, не признанные мировым православием, — киевский патриархат и украинская автокефальная православная церковь.