Арестованный за госизмену Алексей Темирев не работает в "Роскосмосе"

Ученый из Новочеркасска Алексей Темирев, арестованный по статье о госизмене, не имеет отношения к госкорпорации "Роскосмос". Человек с таким именем и фамилией на предприятиях "Роскосмоса" не работает, рассказали в пресс-службе корпорации.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев рассказал в своем блоге, что 64-летний руководитель инновационного предприятия "Мехатроника" Алексей Темирев арестован Лефортовским судом по обвинению в госизмене еще 19 июля. О нахождении Темирева в следственном изоляторе Еникеев, по его словам, узнал от адвоката арестованного.

Ранее сообщалось об аресте 74-летнего научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева. Ученого, работавшего над применением аэрогазодинамических технологий в ракетостроении, обвиняют в передаче одной из стран НАТО секретных данных о гиперзвуковых технологиях. Если его вина будет доказана, ему грозит от 12 до 20 лет заключения.

По словам источника, знакомого с ситуацией, компания "Мехатроника" и учрежденное Темиревым конструкторское бюро "Интеллектуальные робастные интегрированные системы" не имеют контрактов с "Роскосмосом". Однако двое арестованных ученых могли быть знакомы лично, передает "Интерфакс": они занимались изучением высокотехнологичных, порой смежных процессов, могли встречаться на конференциях и поддерживать личный контакт. При этом прямой связи между исследованиями Темирева и Кудрявцева не просматривается.

По информации открытых источников, доктор технических наук Алексей Темирев занимался исследованиями в области электричества и запатентовал несколько изобретений, в том числе для нужд кораблей и подводных лодок.