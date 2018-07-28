Россия предложила признать победу над нацизмом всемирным наследием

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила надежду на то, что международное сообщество поддержит российскую инициативу о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества.

"Надеюсь, что удачно сложится судьба предложения Совета Федерации о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества", — приводит слова спикера верхней палаты РИА Новости.

Выступая на заседании Совета Федерации в субботу, Матвиенко сообщила, что российские парламентарии уже предложили ряду зарубежных коллег обратиться к ООН, ЮНЕСКО и другим авторитетным организациям с предложением поддержать данную инициативу.

Спикер напомнила, что в мае Генеральная ассамблея ООН поддержала несколько предложений Межпарламентского союза, в частности об утверждении 30 июня Международного дня парламентаризма и подготовке всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Как отметила Матвиенко, эти инициативы проделали большой путь: от Совета Федерации России до ООН. Она назвала этот факт "значимой победой международной парламентский дипломатии".