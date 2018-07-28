Массимо Каррера доволен результатом матча с "Оренбургом"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил на послематчевой пресс-конференции, что соперник красно-белых защищался большими силами в обороне, поэтому у нападающих было мало пространства. Тем не менее его подопечным удалось добиться нужного результата.

"Конечно, можно играть лучше, но многое зависит и от соперника. "Оренбург" весь матч рассчитывал на контратаки, но у нас были моменты, чтобы забить. Для меня самое главное — результат. У нас есть время, это был всего лишь первый тур", — цитирует Карреру ТАСС.

Встреча первого тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Оренбургом" завершилась победой столичной команды со счетом 1:0. Единственный гол у победителей забил новичок красно-белых Самуэль Жиго.