Убийство ненавистного отца: младшая дочь колола ножом, две другие били по голове
Московские следователи продолжают разбираться в обстоятельствах жестокого убийства тремя сестрами своего родного отца. Трагедия произошла 27 июля в квартире дома на Алтуфьевском шоссе.
Следствие установило, что 57-летнему Михаилу Хачатуряну нанесли около сорока ударов ножом, а один из них попал прямо в сердце.
Причем, только самая младшая из сестер – 11-классница — нанесла отцу в область шеи и тела не менее 35 ударов. В это время две другие били его по голове и брызгали в лицо из перцового баллончика.
Затем одна из девушек выхватила из рук младшей сестры нож и нанесла отцу удар в область сердца, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как сообщалось ранее, тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди нашли 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. По подозрению в убийстве на следующий день были задержаны три дочери погибшего. Им 17, 18 и 19 лет.
Девушки уже признали свою вину. Они рассказали, что отец долгое время причинял им "моральные страдания".
По словам источника в правоохранительных органах, одна из сестер сама позвонила в полицию и рассказала о произошедшем. Девушки говорят, что отец первым напал на них с ножом, и им пришлось защищаться.
При этом сообщалось, что одна из сестер была госпитализирована с ранением бедра. По ее словам, ее ранил ножом отец. Позже пришло уточнение, что "К. М. Хачатурян, 1998 года рождения" действительно поступала в московскую ГКБ Вересаева. Там сказали, что ей была оказана помощь или консультация, но от госпитализации девушка отказалась и ушла домой.
Ранее в СМИ уже попали некоторые подробности из жизни семьи Хачатурян. Отец семейства — Михаил был, по некоторым сведениям, человеком "положительным" и "религиозным". В частности, на фотографиях, которые публикует "МК", он нередко запечатлен в церквях и даже на коленях со свечой в руке.
Между тем, старший брат и мать девочек уже давно с ними не живут, а по свидетельствам некоторых знавших Хачатуряна лично, он был просто "чудовищем".
Сообщалось, что отец установил видеокамеры, чтобы фиксировать поведение дочерей, а сам неоднократно издевался над ними и якобы принуждал к сексуальным контактам. Сестры же боялись кому-то пожаловаться на отца, потому что опасались расправы.
В "КП" попала аудиозапись, сделанная за несколько месяцев до убийства. На ней отец оскорблял девушек и угрожал им за то, что в гости пришел их старший брат с приятелем. Хачатурян обвинил дочерей в непотребном поведении, а сына – в "сутенерстве".
Кроме того, есть информация о том, что Хачатурян в день, когда его убили, мог быть в состоянии наркотического опьянения.
В квартире погибшего нашли целый арсенал оружия: арбалет с дротиками к нему, травматический пистолет, сигнальный револьвер "Наган", охотничье ружье с патронами, а также пневматические пистолет и револьвер.
Законно ли погибший хранил дома этот арсенал, предстоит выяснить следствию. По сведениям ряда СМИ, в его автомобиле также были найдены и наркотики, но официально это пока не подтверждено.
Что же касается девушек, то следствие ходатайствует перед судом заключить их под стражу. Обвинения им уже предъявлены.
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