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Взрыв на "Манчестер Арене" 1 час назад
Террориста, устроившего бойню в Манчестере, за три года до этого спасли британские моряки
Террорист-смертник Салман Абеди, устроивший в 2017 году кровавый теракт в Манчестере, за три года до этого преступления был спасен военнослужащими ВМС Великобритании, которые вывезли его из охваченной боевыми столкновениями Ливии.
Как пишет Daily Mail, в 2014 году британский военный корабль Enterprise эвакуировал из Ливии 110 британских подданных, в числе которых были в ту пору 19-летний Салман Абеди и его младший брат Хашем. Корабль доставил братьев на Мальту, откуда они вылетели в Великобританию. Газета приводит слова неназванного представителя британского правительства, который назвал действия Абеди "чистым предательством".
Как уточняет ТАСС, семья Абеди бежала в Великобританию из Ливии во время правления Муаммара Каддафи. Позже братья со своим отцом вернулись в Ливию для участия в гражданской войне.
22 мая 2017 Абеди взорвал в Манчестере самодельную бомбу. Жертвами теракта стали 22 человека, 139 человек получили ранения.
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