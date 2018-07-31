Террориста, устроившего бойню в Манчестере, за три года до этого спасли британские моряки

Террорист-смертник Салман Абеди, устроивший в 2017 году кровавый теракт в Манчестере, за три года до этого преступления был спасен военнослужащими ВМС Великобритании, которые вывезли его из охваченной боевыми столкновениями Ливии.

Как пишет Daily Mail, в 2014 году британский военный корабль Enterprise эвакуировал из Ливии 110 британских подданных, в числе которых были в ту пору 19-летний Салман Абеди и его младший брат Хашем. Корабль доставил братьев на Мальту, откуда они вылетели в Великобританию. Газета приводит слова неназванного представителя британского правительства, который назвал действия Абеди "чистым предательством".

Как уточняет ТАСС, семья Абеди бежала в Великобританию из Ливии во время правления Муаммара Каддафи. Позже братья со своим отцом вернулись в Ливию для участия в гражданской войне.

22 мая 2017 Абеди взорвал в Манчестере самодельную бомбу. Жертвами теракта стали 22 человека, 139 человек получили ранения.