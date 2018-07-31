Спасение попавших под камнепад в Киргизии россиян сняли на видео

Попавших под камнепад на леднике Скрябина в Киргизии туристов из России и Казахстана вертолетом доставили в Алма-Ату, сообщил заместитель главы МВД Казахстана Юрий Ильин. Операцию по спасению альпинистов сняли на видео.

ЧП произошло около часа дня в минувший понедельник, 30 июля, при восхождении группы из семи туристов на ледник Скрябина №9 в Аламединском районе Чуйской области. Жертвой камнепада стал 42-летний уроженец Алма-Аты, остальные туристы, среди которых было трое жителей Томска, получили серьезные травмы, так что о самостоятельном спуске с высоты 4100 метров не могло быть и речи.

Ранним утром во вторник за пострадавшими вылетел вертолет Ми-171 "Казавиаспаса". На кадрах видно, как застрявших в горах людей поднимают на борт, где их осмотрели медики. После дозаправки в аэропорту Манаса винтокрылая машина приземлилась в Алма-Ате.

Ильин уточнил, что туристическая группа была самостоятельной, а жизни ее участников были застрахованы. О дальнейших планах оказавшихся в Казахстане жителей Томска он ничего не сообщил.