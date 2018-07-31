В квартире сестер Хачатурян провели следственный эксперимент

Дело об убийстве тремя сестрами своего отца обрастает все новыми подробностями. Следователи привезли фигуранток дела на следственный эксперимент. На месте происшествия они должны показать, как совершали преступление.

В доме, где три сестры-погодки Кристина, Ангелина и Мария Хачатурян убили своего отца, начались следственные действия. Это так называемая проверка показаний на месте.

Первой сотрудники полиции под конвоем доставили Кристину. Девушка опустила глаза и не стала отвечать на вопросы журналистов. Не прошло и десяти минут, как Кристину вывели из подъезда и посадили в автозак. Такую же процедуру повторили с Ангелиной (средняя сестра последовала примеру старшей и также не стала общаться с журналистами).

Через некоторое время во дворе появилась мать сестер Хачатурян — Аурелия. И несмотря на огромное количество вопросов, которые посыпались на нее от средств массовой информации, она очень долго в слезах и объятиях подруги простояла перед телекамерами.

Последней во двор привезли младшую сестру Марию Хачатурян в сопровождении матери, сотрудников полиции и, вероятно, представителей комиссии по делам несовершеннолетних. Она также молча зашла в подъезд.

Активные следственные действия проходят не только в квартире подозреваемых, но и в соседнем доме, где располагается администрация Алтуфьевского района. Сотрудники следственного комитета опросили представителей комиссии по делам несовершеннолетних. Именно сюда из школы №1370 поступило сразу несколько обращений: сестры Хачатурян, по некоторым данным, систематически не посещали образовательное учреждение и имели огромную академическую задолженность, были в классе среди отстающих.

А вот информацию о том, что жители неоднократно жаловались на убитого Хачатуряна участковому, в полиции не подтверждают.

"Информация о том, что в полицию неоднократно поступали жалобы граждан о противоправных деяниях в квартире, где 28 июля погиб гражданин, не соответствует действительности. За весь прошлый год и истекший период текущего года с этого адреса сообщений и заявлений о каких-либо происшествиях не поступало", — утверждает Юрий Титов, начальник Управления информации и общественных связей МВД России по Москве.

Активности следователей есть очень простое объяснение — 30 июля всем трем сестрам Хачатурян суд продлил задержание на 72 часа. А потому на сбор доказательств по уголовному делу у правоохранителей осталось чуть больше двух суток.