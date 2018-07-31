Посольство РФ в ЦАР подтвердило, что у убитых были пресс-карты "Известий"

Три человека, у двоих из которых при себе обнаружены пресс-карты "Известий", были убиты в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Об этом ТАСС рассказали в посольстве России в стране, отметив, что не имеют точных данных о гражданстве погибших.

Тела убитых доставлены в морг местной больницы. В посольстве полагают, что установление их личностей произойдет не раньше 1 августа.

Подчеркивается, что трупы были обнаружены 30 июля в районе города Сибю, на севере от столицы республики.

В свою очередь в пресс-службе "Известий" сообщили, что ни один их сотрудник в последнее время на территории Центральноафриканской Республики не находился.

ЦАР является одной из самых малонаселенных и бедных стран Африки с очень высоким уровнем насилия.