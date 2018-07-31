Поддержку властям ЦАР в расследовании гибели россиян окажет ООН

Представитель миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике Владимир Монтейро сообщил, что Организация объединенных наций окажет властям ЦАР поддержку в расследовании гибели трех российских журналистов. Одновременно он отметил, что, как заявляют сотрудники местной полиции, для проведения расследования их возможностей может не хватить.

Также Владимир Монтейро пояснил, что в настоящее время ООН не располагает информацией о том, в каком качестве трое погибших находились в ЦАР. "Мы не можем подтвердить их личности или то, были ли они журналистами, — сказал он. — Наш патруль лишь доставил их в госпиталь".

Как сообщалось, гибель в Центральноафриканской Республике трех граждан России с журналистскими документами подтвердили в МИД РФ, напоминает ТАСС. По данным российского внешнеполитического ведомства, 30 июля текущего года недалеко от города Сибю, расположенного в 300 километрах к северу от столицы страны города Банги погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. В МИД РФ отметили, что сотрудники российской дипмиссии в ЦАР находятся в тесном контакте с местными правоохранительными органами и правительственными структурами на предмет выяснения всех обстоятельств гибели российских граждан и проведения мероприятий по отправке их тел на Родину. При этом отмечается, что посольство России в Центральноафриканской Республике не было проинформировано о пребывании на территории страны российских журналистов.