Брат сестер Хачатурян: девочки запланировали убийство отца

Брат сестер Хачатурян, которые жестоко расправились со своим отцом, считает, что девушки готовили преступление заранее – об этом они ему сообщали в личной переписке, сообщает "Россия 24".

Убийство произошло 27 июля. На фотографиях с места преступления видно, что лестничная площадка и лифтовой пол залиты кровью, след тянется из квартиры убитого. Также в крови кнопка вызова лифта, а рядом с телом мужчины валяется большой кухонный нож. Дочери тоже попали в кадр — они сидят на полу.

Девушек задержали, они признались в убийстве. Свой поступок три сестры объяснили "неприязненными отношениями" с отцом, который долгое время причинял им "моральные страдания". Свою жизнь в семье сестры называли адом.

Между тем, директор школы номер 1370, где учились девушки, рассказал РИА Новости, что представители образовательной организации в апреле встречались с отцом девушек и "в очередной раз столкнулись с полным непониманием" со стороны мужчины о необходимости получения его дочерьми образования.